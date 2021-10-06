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تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي بباريس

10:19 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي بباريس

الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي بباري

كتب يوسف عفيفي:

تشارك وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين والمٌقام حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 5-8 أكتوبر الجاري والذي يعتبر من أهم المعارض المهنية السياحية التي تُقام سنوياً في فرنسا.

وبحسب بيان اليوم، تشارك الوزارة، هذا العام بجناح يبلغ مساحته 90 متر مربع بمشاركة عارضين يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية، وشركة مصر للطيران، ووزارة البيئة.

وأوضحت الوزارة، أن الجناح المصري، اتخذ الطابع الفرعوني في تصميمه، الذي صُمم على شكل صرح معبد، واحتوى جسم المعبد من الخارج على صور مضيئة متنوعة عن مصر تعبر عن الحياة والجمال والتنوع الذي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وإبراز لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأماكن الأثرية المختلفة.

ويضم الجناح، مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي يتم من خلالها عرض مجموعة من الأفلام المختلفة منها عن الافتتاحات الأثرية الأخيرة وبعض الأفلام التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في إطار حملاتها الترويجية، كما يوجد هولوجرام لقناع الملك الشاب توت عنخ آمون وكرسي العرش الخاص به وذلك في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير.

ويوجد بالجناح المصري داخل مبني المعبد، حجرة لكبار الزوار VIP، وفي مقدمته مكتب للاستعلامات.

الجناح المصري المعرض السياحي الدولي بباريس وزارة السياحة والآثار

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