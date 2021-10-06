عودة ارتفاع الحرارة في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 6 أيام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام، بداية من الخميس 7 أكتوبر؛ وحتى الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد لطيف ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارًا من الأحد 10 أكتوبر تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين (1: 2) درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن 3 لـ 4 درجات على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد طقسا مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

الخميس 7 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 30 20

السواحل الشمالية 27 21

جنوب سيناء 32 25

شمال الصعيد 31 20

جنوب الصعيد 35 22

الجمعة 8 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 31 - 20

السواحل الشمالية 28 - 21

جنوب سيناء 33 - 25

شمال الصعيد 32 - 20

جنوب الصعيد 36 - 23

السبت 9 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 31 - 20

السواحل الشمالية 28 - 21

جنوب سيناء 33 - 25

شمال الصعيد 32 - 20

جنوب الصعيد 38- 24

الأحد 10 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 32 - 21

السواحل الشمالية 29 - 22

جنوب سيناء 35 - 25

شمال الصعيد 34 - 21

جنوب الصعيد 39- 25

الاثنين 11 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 32 - 21

السواحل الشمالية 29 - 22

جنوب سيناء 35 - 25

شمال الصعيد 34 - 21

جنوب الصعيد 40 – 25

الثلاثاء 12 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 32- 21

السواحل الشمالية 29 - 22

جنوب سيناء 35 - 25

شمال الصعيد 34 - 21

جنوب الصعيد 40- 25

وعن نسب الرطوبة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 80 - 86 / الصغرى 30 - 35



السواحل الشمالية: العظمى 85 - 88 / الصغرى 40 - 45

جنوب سيناء: العظمى 55 - 60 / الصغرى 30 - 35

شمال الصعيد: العظمى 35 - 45 / الصغرى 20 - 25

جنوب الصعيد: العظمى 25 - 30 / الصغرى 10 – 15