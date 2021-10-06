المتحدث العسكري ينشر أغنية "جيل عظيم" لريهام عبدالحكيم احتفالا بذكرى أكتوبر.. فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

نشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أغنية "جيل عظيم" للفنانة ريهام عبد الحكيم بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

وشارك الفنان تامر حسني والفنانة ديانا حداد، والفنان مصطفى حجاج، في احتفالات نصر أكتوبر 48، وتقديم فقرة غنائية وطنية بمناسبة هذه الذكرى، إلى جانب عدد من الفنانين المصريين والعرب، فضلًا عن كورال من الأطفال والشباب.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.