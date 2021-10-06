الإفتاء: أول أيام شهر ربيع الأول.. الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الجمعة المقبل، الثامن من أكتوبر الجاري، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة بالتهنئة للشعب المصري والأمتي العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.