حزب الحرية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

كتب - نشأت علي :

بعث الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة الباسلة، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الدكتور ممدوح محمود في بيان له، الأربعاءن إن انتصارات أكتوبر، ستظل ذكرى خالدة محفورة فى عقل ووجدان كل مصرى، ورمزا للعزة والكرامة، ولبطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، الذين قدموا ملاحم بطولية خالدة، ونجحوا بالعزيمة والإصرار فى تحقيق الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية.

وأضاف أن قواتنا المسلحة الباسلة، ستظل دائما وأبدا مصدر فخر واعتزاز للمصريين جميعا، والدرع والسيف، لصون الوطن، وحفظ ترابه المقدس، وحماية مصر وشعبها العظيم، ففى تلك الذكرى المجيدة، يسعدنا أن نوجه التحية لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن وأمنه واستقراره.

وأكد أن مصر فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، نجحت فى اجتياز التحديات وتحويلها إلى فرص لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن