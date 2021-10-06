بالصور.. سوزان وجمال وعلاء مبارك يزورون مدفن الرئيس الأسبق في ذكرى نصر أكتوبر

كتب- مصراوي:

حرصت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على زيارة قبره اليوم الأربعاء في ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وتواجد كل من جمال مبارك وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل أمام قبره والدهم حسني مبارك، كما حرصت السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس الراحل على زيارة قبره والدعاء له وسط حضور لمحبيه، الذين حرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية لهم أثناء زيارتهم لقبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.​