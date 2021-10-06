القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بملتقى توظيف ذوي الهمم ببورسعيد

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة ببورسعيد، نظمت ندوة توعوية، وملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، قدمت 17 شركة 109 فرصة عمل بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 72 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وأتاحت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي، فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 61 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير المديرية، أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم، شرحا خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضمت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهى يوسف عوض، ونهى رمضان محمد، ومحمد أمين محمد، ونيفين لوقا متياس، مفتشي تفتيش العمل.