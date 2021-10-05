محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شوارع ناصر الثورة والظافر وشكري بحي العمرانية

الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن المحافظة تواصل تنفيذ مخططها الشامل لرصف وتطوير عدد من المحاور المرورية لتفتيت الكثافات وخلق شرايين مرورية جديدة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لأعمال رصف وتطوير عدد من متفرعات شارع الأهرام وأعمال وضع الطبقة الأسفلتية بشارع ناصر الثورة بحي العمرانية؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال باعتباره أحد المتفرعات الهامة لشارع الأهرام ويربط بين شارعي الأهرام والملك فيصل.

ووجه الشركة المنفذة بإجراء أعمال الرصف وفقًا لأعلى المعايير مع مراعاة إنشاء بالوعات صرف أمطار بالشارع، مكلفًا رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة مع إجراء التنسيق العام لأرصفة المشاه بمسار الطريق.

وأطلع على نسب تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارعي شكري والظافر المتفرع من شارع الأهرام، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع عبد الرحمن حسني المتفرع من شارع ناصر الثورة.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع هيئة التدريس بحي بولاق الدكرور والذي تم البدء في وضع طبقه الدقشوم به تمهيدًا لأعمال الرصف والتطوير.​