"الزراعة": فحص وعلاج أكثر من 17 ألف رأس ماشية ضمن القوافل المجانية في 5 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن علاج 17 ألفا و925 رأس ماشية في محافظات الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الشرقية والمنيا؛ وذلك ضمن نشاط القوافل البيطرية العلاجية المجانية خلال شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم علاجه ضمن نشاط القوافل البيطرية العلاجية المجانية خلال شهر سبتمبر.

وقال القصير إن الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأوضح أن القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المربين في القرى والنجوع الأكثر احتياجا.