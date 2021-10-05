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لإعطاء الاستقلالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون هيئة الأبنية التعليمة

01:36 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
لإعطاء الاستقلالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون هيئة الأبنية التعليمة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقال بيان رسمي صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن هذا التعديل يأتي بهدف إعطاء استقلالية وحرية أكثر للهيئة لأداء دورها، في إطار الدور المنوط بها حالياً.

وأضاف البيان أن التعديل نص على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعامل المعاملة المالية لنائب الوزير، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد،

كما نص التعديل على أن يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، إدارتها وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية، ومباشرة مهامه في تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وكذا تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها وعلى إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، مع عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد الحلول المقترحة لتفادي المعوقات ومقترحات تطوير الأداء.​

مجلس الوزراء قانون هيئة الأبنية التعليمة الحكومة اجتماع مجلس الوزراء

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