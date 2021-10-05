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لتحقيق الإنضباط ف أدائهم.. الحكومة توافق على تعديل قانون العمد والمشايخ

01:31 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
لتحقيق الإنضباط ف أدائهم.. الحكومة توافق على تعديل قانون العمد والمشايخ

مجلس النواب

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، إن التعديل نص على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.​

مجلس الوزراء تعديل قانون العمد والمشايخ الحكومة

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