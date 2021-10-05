نقيب الأشراف مهنئا بذكرى انتصارات أكتوبر: علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة

كتب - محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجه نقيب الأشراف، التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، وكافة جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لملحمة انتصارات السادس من أكتوبر 1973.

وأشاد نقيب الأشراف، بدور الجيش المصري الذي كان ولا يزال وسيظل يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية دون ترك أحد يحاول العبث بأمن البلاد، ويؤكد دوما أنه يد تبني وأخرى تحمل السلاح.

وأكد نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، مشددا على أن روح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة، مطالبا بالدعاء لجميع الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وطالب نقيب الأشراف، جموح المصريين بالتكاتف خلف القيادة الحكيمة وجيشها القوي وأجهزتها الأمنية لدحر قوى الظلام والجماعات الإرهابية المتطرفة.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير.