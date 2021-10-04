رئيس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ونص القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:
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