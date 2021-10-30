محمد شبانة رئيسًا لنادي الصحفيين بنسبة 96%: التطوير تكلّف أكثر من 13 مليون جنيه

كتب- مينا غالي:

فاز محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين بمنصب رئيس نادي الصحفيين للدورة الثانية على التوالي، بعد إعلان نتيجة الانتخابات منذ دقائق.

حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز محمد شبانة برئاسة النادي بالتزكية بنسبة 96%؜ من أعداد الذين لهم حق حضور الانتخابات، كما فاز بمنصب نائب الرئيس أحمد ثروت وأمين الصندوق محمد نجم والأعضاء فوق السن إيهاب شام وخالد جمال وشيماء نبيل وتحت السن أحمد شهاب العلكي.

وقال شبانة رئيس النادي عقب إعلان النتيجة إنه سعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أنه سيواصل مسيرة العطاء داخل النادي الذي يتم إعادة تطويره.

وأضاف شبانة أن المجلس الحالي يمتاز بالتفاهم الشديد ويعمل للصالح العام وأن تطوير النادي حتى الآن تزيد تكلفته عن 13 مليون جنيه، وقدمت الدولة المصرية كل الدعم للصحفيين وناديهم من خلال وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع التي تنفذ خطة التطوير.

وأكد أنه كلما يقترب الانتهاء من التطوير تظهر مشكلات بالبنية التحتية للنادي، حتى تقرر تغييرها بالكامل مع توفير الدعم الكامل لذلك.

وأشاد شبانة بمجلسه، مؤكدًا أن كل الأعضاء لديهم رغبة كبيرة في العمل وتقديم كل مجهوداتهم لصالح أعضاء الجمعية العمومية بعد افتتاحه قريبًا.