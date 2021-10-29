الجمعية الفلكية بجدة: عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن التوقعات تشير إلى احتمالية تعرض كوكب الأرض إلى عاصفة جيومغناطيسية قوية، من الفئة "G3" غدًا السبت الموافق 30 أكتوبر 2021.

وأضافت الجمعية الفلكية في بيانها، أن سحابة من الغاز المتأين فيما يعرف باسم "انبعاث كتلي إكليلي"، قذفها التوهج "x" الذي حدث بالشمس أمس، ما أدى إلى حدوث عاصفة جيومغناطيسية تتجه بشكل غير مباشر نحو المجال المغناطيسي للأرض.

وأوضحت: "يمكن لمثل هذه العواصف، أن تتسبب في ظهور أضواء الشفق القطبي، ويمكن مشاهدتها في أقصى جنوب القطب الشمالي، عادةً خط العرض الجيومغناطيسي 50 درجة، علمًا بأنه يمكن أن تنخفض حدة العاصفة الجيومغناطيسية خلال يوم الأحد، ومن المكن أن تكون هناك عواصف أخرى من الفئة G1 و G2 الأقل، لتستمر بذلك رؤية أضواء الشفق القطبي ولا توجد تأثيرات أخرى أو ضرر على الكوكب".

وتابعت الجمعية في بيانها: "يظهر التسجيل للانبعاث الكتلي الإكليلي أن البقعة الشمسية AR2887 الكبيرة قذفت إلى الفضاء أمس، وبحسب قياسات مرصد سوهو الفضائي فذلك الانبعاث يندفع بعيدًا عن الشمس بسرعة تزيد على 1260 كيلومتر في الثانية".

وفي مايو الماضي، أعلنت وكالة ناسا الأمريكية تعرض الأرض لعاصفة شمسية قوية نتج عنها عاصفة جيومغناطيسية، إذ كانت تسافر بسرعة أكثر من 1.3 مليون كيلو متر في الساعة، وفقًا لوكالة ناسا، وهو عبارة عن برنامج آلي مختص بمتابعة حركة المذنبات والعواصف الشمسية والأنشطة التي تحدث في الفضاء الخارجي.