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أبرزها التعليم وغياب الزواج المبكر.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

11:29 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
أبرزها التعليم وغياب الزواج المبكر.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تكذيب وزارة التضامن الاجتماعي لأنباء وقف بعض بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي معاش "تكافل وكرامة" خلال شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة على أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" وهي كالتالي:

أولا: برنامج تكافل

1- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الـ6 ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية.

2- أن تكون الأسرة لديها أطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاماً، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة.

3- أن تكون الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي.

4- عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة.

5- تقديم كافة المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

ثانيا: برنامج كرامة

1- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً فما فوق.

2- أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة.

3- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقاً للتحققات المختلفة.​

وأوضحت التضامن انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" ببطاقات الصرف من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بشكل طبيعي طالما تتوافر بهم جميع شروط استحقاق المساعدة، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: "https://tk.moss.gov.eg/"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء معاش تكافل وكرامة الزواج المبكر وزارة التضامن الاجتماعي

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