ننشر موعد بدء الدراسة وأسماء المقبولات بالمعهد الفني للتمريض بالأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلن المعهد الفنى للتمريض التابع لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، بدء الدراسة لطالبات الصف الأول الثانوي للعام الحالي، السبت المقبل.

وجاءت أسماء الطالبات كما يلي:

- المجموعة الأولى بمقر المعهد شارع قاسم أمين متفرع من شارع ولي العهد بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين - حدائق القبة - القاهرة ، وهن :

1. فاطمة عبد الله محمود عبد الله - القاهرة

2. بسملة ياسر عبد الهادي - القاهرة

3. منة محي الدين السيد السعيد - القاهرة

4. روجان نصر محمد نصر - القاهرة

5. ملك منصور كمال مغاوري - القاهرة

6. رضوي محمد محمود رفاعي - القاهرة

7. نورهان عصام محفوظ عبد الموجود - القاهرة

8. حبيبة رفعت عطية علي - القاهرة

9. شمس عماد علي عبد الوهاب - القاهرة

10. نور أحمد قطب محمود - القاهرة

11. جهاد أحمد علي فرغلي - القاهرة

12. حبيبة محمد أحمد عبد الوهاب - القاهرة

13. نسمة عادل عبد الغني - القاهرة

14. زينب خالد حسن عثمان - القاهرة

15. هنا هشام حسين إبراهيم - القاهرة

16. ألاء عبد الحليم علي عبد الحليم - القاهرة

17. حبيبة نادي محمود عبد ربه - القاهرة

18. ملك عبد النبي عبد السلام حسين - القاهرة

19. روان محمود حسن محمود - القاهرة

20. فاتن هاني فضل الكريم - القاهرة

21. فاطمة عبد العاطي حسن - القاهرة

22. نهير مصطفي محمد عزيز - القاهرة

23. ملك حسام محمد احمد سليمان - القاهرة

24. شهد عماد عيد متولي - القاهرة

25. وعد شريف حسين محمد محمود - القاهرة

26. منة الله علاء عبد المنعم عيسي - القاهرة

27. ندي ناصر محمد جلال - القاهرة

28. شروق دياب خلف حسن دياب - القاهرة

29. روان باسم رضا السيد - القاهرة

30. بسمه محمد أحمد محمود - القاهرة

31. مني إبراهيم محمد حمزة - القاهرة

32. دنيا محمد أحمد عبد الرؤوف - القاهرة

33. نهي محمود محمد عبد العزيز - القاهرة

34. مريم عصام سيد إبراهيم - الجيزة

35. شهندة أسامة فتحي غريب - الجيزة

36. شهد رزق عبد الفتاح جودة - القليوبية

37. أمينة أحمد مكرم سعيد - القليوبية

38. وسام عزب سعيد عزب - القليوبية

39. منه أحمد عبد الله بيومي - القليوبية

40. ضحي أسامة سيد أمين - الجيزة

41. ياسمين رضا عابدين راشد - القليوبية

42. ريم إيهاب الدين سلامه جاد - القليوبية

43. منه مجدي محمد بحيرى إسماعيل - القليوبية

44. ملك سعيد إبراهيم عبد الفتاح - القليوبية

45. هاجر حاتم عبد الرشيد عبد اللطيف - القليوبية

46. نغم أسامة سعيد محمد - القليوبية

47. سهيلة عادل محمد علي - القليوبية

48. راضية رضا عبد المنعم عطا - القليوبية

49. أمل عبد السلام عبد الله - القليوبية

50. منة الله محمد علي محمد - القليوبية

51. ندي عاطف عبد الرازق عبد المطلب - القليوبية

52. فاطمة أحمد حامد السيد - القليوبية

53. جني محمود عاطف محمد - القليوبية

54. أمينة راضي سعد السيد - القليوبية

55. إيمان محمد عبده محمد - القليوبية

56. هبة الله أحمد محمد أحمد - القليوبية

57. أميرة عبد الوهاب فتحي - القليوبية

58. هايدي عبد العظيم عبد الله - القليوبية

59. هدي علي جودة علي - القليوبية

60. منة الله هيثم متولي عبد الخالق - القليوبية

61. ناريمان إبراهيم إسماعيل - القليوبية

62. هبه جمال محمد أنور حسانين - القليوبية

63. ندي عبد الجليل كمال - القليوبية

64. مريم طارق عوض الله - الجيزة

65. فاطمة عبد الحكيم بدر محمد - الجيزة

66. سارة وليد أمين محمد - القليوبية

67. أية حمدي محمد عبد العزيز - القليوبية

68. مريم محمد إسماعيل عبد الرحيم - القليوبية

69. أماني فتحي إبراهيم - القليوبية

70. هبه سعيد علي علي أحمد - القليوبية

71. سناء عصام صابر أحمد الفقي - القليوبية

72. أسماء حمدان عبد الغني محمد - القليوبية

73. زينب محمد عبد الهادي جاد الرب - القليوبية

74. ملك عماد احمد عبد الفتاح - القليوبية

75. لبني أحمد مصطفي صالح احمد - القليوبية

76. تبارك ناصر فؤاد محمد حسن - القليوبية

77. شهد أشرف محمد إبراهيم - القليوبية

78. نسمه طاهر حسين فهمي - القليوبية

79. عزيزة سعيد سالم علي - القليوبية

80. هاجر هلال حسني علي - القليوبية

81. ناهد شلبي لربع السيد - القليوبية

82. خلود خالد صلاح السيد - القليوبية

83. يارا عبد الجواد سليمان - القليوبية

84. أماني أشرف عبد البر عبد الفتاح - القليوبية

85. ملك أبو العنين أبو العنين - القليوبية

86. إيمان محمد محمد سالم الجندي - القليوبية

87. عايدة أيسم إبراهيم عبد الله - القليوبية

88. ندي خالد عواد عبد العزيز - القليوبية

89. شروق عبد العال محمد عبد العال - القليوبية

90. رشا محمد علي شاكر البحراوي - القليوبية

91. ياسمين ياسر السيد أحمد - القليوبية

92. تسنيم أنور حواش السيد - القليوبية

93. جومانه سمير سيد شاكر - الجيزة

94. مريم مدحت عبد الله عواد - القليوبية

95. ملك محمد عبد الوهاب محمد محمد - القليوبية

96. منار ناصر جودة خالد - القليوبية

97. هناء بيومي مسعد بيومي - القليوبية

98. دعاء عمرو إبراهيم يوسف - القليوبية

99. شمس عبد المجيد إبراهيم - القليوبية

100. سارة السيد عبد العال السيد - القليوبية

101. إسراء أشرف محمود السيد - القليوبية

102. منار محمود نجيب إبراهيم - القليوبية

103. منة الله ماهر السيد إبراهيم - القليوبية

104. بسملة أحمد السيد عبد الرحمن - القليوبية

105. شهد محمد أحمد عبد الغني - القليوبية

106. منار عبد القادر جودة عبد الرحمن - القليوبية

107. شذي ربيع موسي محمد - القليوبية

108. ندي مسعد عبد الرحمن محمد - القليوبية

109. هدير جمال أحمد محمد - القليوبية

110. مي ياسر محمد رزق - القليوبية

111. إسراء شمس الدين حمودة - القليوبية

112. منه شريف عبد القادر السيد - القليوبية

113. أية أحمد مرزوق أبو النجا - القليوبية

114. أميرة محمد محمد أحمد - القليوبية

115. الهام فوزي سيد أحمد - القليوبية

116. حبيبة محمد أحمد علي - القليوبية

117. منة عمرو حسن حسنين - القليوبية

118. بسنت سعيد حسن إبراهيم - القليوبية

119. شهد محمد عبد العزيز عبد العاطي - القليوبية

120. منة السيد أحمد عبد المقصود - القليوبية

121. حنان ياسر حسن سعيد - القليوبية

122. عبير محمد عبد الكريم مصطفي - القليوبية

123. دنيا شحته محمود يسن - القليوبية

124. نيرة عبد العزيز جوده عبد العزيز - القليوبية

125. إسراء حسين عبد العظيم حسين - القليوبية

126. بثينة إبراهيم السعيد نعيم - القليوبية

127. شهد هشام فكري صابر - القليوبية

128. منة الله عبد العزيز محمد - القليوبية

129. سعده بحيري السيد بحيري - القليوبية

130. ندي جميل احمد محمد - القليوبية

131. شهد عاشور عبد الموجود - القليوبية

132. مريم هاني عبد الفتاح عبد الله - القليوبية

133. إسراء محمد علي بكري - القليوبية

134. ملك حمادة إبراهيم عبد العزيز - القليوبية

135. وفاء محمد طوخي محمد - القليوبية

136. شهد سعيد فوزي - القليوبية

137. رحمه عيد محمد بحيرى - القليوبية

138. شروق خيري عبد الله محمد - القليوبية

139. نورا محمد السيد خليفة - القليوبية

140. مريم صابر حسن سعيد - القليوبية

141. شهد أشرف حلمي أحمد - القليوبية

142. شروق مسعد عبد الرءوف السيد - القليوبية

143. ناهد محمد حلمي هندي - القليوبية

144. شيماء صالح إمام السيد - القليوبية

145. نورهان إبراهيم فتحي فهمي - القليوبية

146. منة الله معاذ رمضان أبو العزم - القليوبية

147. سلمى ياسر عبد العاطي عبد العال - القليوبية

148. رحمه أحمد محمد سالم - القليوبية

- المجموعة الثانية بمقر المعهد شارع سليم الأول بجوار مدرسة إنصاف سري - حلمية الزيتون - القاهرة، وهن:

1. بسمة رمضان عبد العليم - القليوبية

2. ملك خالد محمد رؤوف عبد المنعم - القليوبية

3. أميرة محمود عبد الحميد هزاع - القليوبية

4. بسنت بهاء الدين صبحي عواد - القليوبية

5. أية أحمد شحاتة شحته - القليوبية

6. شهد هاني بحيرى أحمد - القليوبية

7. منة الله محمد أحمد محمود - القليوبية

8. زينب محمد بدر السيد - القليوبية

9. إيمان أحمد عبد الرشيد عبد الرحمن - القليوبية

10. شهد خالد مصطفي النادي - القليوبية

11. نورهان عصام أمان الله زهدي - القليوبية

12. أنوار عبد الله سمير محمد - القليوبية

13. إسراء ربيع محمد قرني - الجيزة

14. سارة أحمد محمد محمد - القليوبية

15. إيمان خالد زغلول عبده - القليوبية

16. منار وليد محمد مصطفي - القليوبية

17. مني أيمن حافظ محمد عفيفي - القليوبية

18. ندي أيمن حامد شاكر محمد منسي - القليوبية

19. شهد لطفي إسماعيل أبو زيد - القليوبية

20. مريم أحمد رشدي محمد - الجيزة

21. مريم وليد إسماعيل السيد - القليوبية

22. عفاف عبد الله سعيد السيد - القليوبية

23. إيمان احمد جودة احمد إبراهيم - القليوبية

24. تقي علاء حسين أحمد - القليوبية

25. بسملة عز الدين عبد الوهاب - القليوبية

26. نورهان نجاح عبد المقصود - القليوبية

27. مريم حسين السيد جاد - القليوبية

28. شهد وائل سعيد جمعة - القليوبية

29. ملك عماد محمد محمد غنيمي - القليوبية

30. حبيبة ناصر احمد إبراهيم سيد - القليوبية

31. نورهان مصطفي محمد مصطفي - القليوبية

32. سهيلة محمد علي طلب - الجيزة

33. شهد خالد عبده سالم حسين - القليوبية

34. ملك عثمان حسنين عبد الحفيظ - القليوبية

35. جني رضا عزت عبد العزيز - القليوبية

36. نجاة عامر زهدي عامر - القليوبية

37. مريم السيد محمد السيد - القليوبية

38. بسملة محمد أحمد محمد السيد - الجيزة

39. مريم نصر عليوه سعيد - القليوبية

40. فاطمة صالح أحمد محمد صالح - القليوبية

41. بسمة هاني فتحي عبد الخالق - القليوبية

42. بسملة حسام محمد توفيق محمد - القليوبية

43. هاله عبد الرازق محمد محمود - القليوبية

44. أية وائل عبد العزيز حجازي يونس - القليوبية

45. نهي بدوي عبد الرحمن محمود - القليوبية

46. أميرة حمدي محمد عبد العزيز - القليوبية

47. أمينة عبد الغني علي سالم - القليوبية

48. مي مصطفى فتحي علي - القليوبية

49. مني حمادة أحمد محمد - القليوبية

50. دينا محمد الورداني موسي - القليوبية

51. ضي حاتم عبد التواب عبد القوي - القليوبية

52. شهد خالد هنداوي أبو زيد - القليوبية

53. إيمان إبراهيم عبد الرحمن محمد - القليوبية

54. منة الله بشير مطاوع - القليوبية

55. دنيا السيد علي العايدي - القليوبية

56. إيمان محمود السيد عوض - القليوبية

57. رحمه عبد الرسول أحمد علي - القليوبية

58. ملك أيمن محمد النبوي - القليوبية

59. روان أبو الخير أبو الفضل - القليوبية

60. إيمان ناصر عبد الجليل عطية - القليوبية

61. دعاء عمار أحمد جلال - القليوبية

62. سندس وائل شوقي عبد الحميد - القليوبية

63. إيمان أحمد عبد المقصود محمد - القليوبية

64. نورهان رمضان محمد - القليوبية

65. رحمة رضا عبد الراضي السيد - القليوبية

66. ندي الطاهر عبد الفتاح سليمان - القليوبية

67. حبيبة محمد مصطفي حسن - القليوبية

68. فرحه أيمن أحمد محمد - القليوبية

69. إيمان محمد محمد عبد الخالق - القليوبية

70. مروة سعيد أمين محمد - الجيزة

71. دينا محمد طه محمد - القليوبية

72. شيماء عبد السميع السيد عبد السميع - القليوبية

73. مني عصام محمد حسنين بيومي - القليوبية

74. غادة محمد مصطفي مغاوري - القليوبية

75. روان عصام عبد الحليم إسماعيل - القليوبية

76. إيمان مسعد عبد الراضي السيد - القليوبية

77. هاجر محمد السيد السيد - القليوبية

78. إسراء سند بخاطره محمود - القليوبية

79. مريم عادل سالم دويدار - القليوبية

80. ملك سمير محمد محمود - القليوبية

81. أية عبد الله السيد عناني السيد - القليوبية

82. إيمان مسعد عطية عبده - القليوبية

83. شروق عمرو إبراهيم مسلم - القليوبية

84. سها جمال محمد علي نوار - القليوبية

85. جني محمود أحمد عبد الحميد - القليوبية

86. منة الله تامر السيد حجازي - القليوبية

87. رضوي خالد الطوخي - القليوبية

88. ندي السيد عبد المقصود - القليوبية

89. سلمي سعيد منصور عرفان - الجيزة

90. حبيبة علاء صابر عبد الرؤوف - القليوبية

91. داليا عربي عبد الباسط عبد الموجود - القليوبية

92. هناء محمد شوقي أحمد محمد - القليوبية

93. وفاء سلامه محمد الهادي إبراهيم - القليوبية

94. رنا بلال عبد الدايم هاشم - القليوبية

95. مريم أحمد رأفت بدر متولي سمك - القليوبية

96. ندي أحمد جوده أحمد محمد - القليوبية

97. نيرة محمد حامد كامل - القليوبية

98. تقي خالد عبد اللطيف أحمد زايد - القليوبية

99. ياسمين محمد سعيد محمد - القليوبية

100. نور تامر عز الدين حسن مسلم - القليوبية

101. منة الله احمد السيد إبراهيم - القليوبية

102. رحمه محمد السيد المهدي - القليوبية

103. عزة رمضان مصطفي شحاته - القليوبية

104. سما أحمد محمود عبد الصادق - القليوبية

105. حنان محمد عابد محمد - القليوبية

106. رؤى بهاء الدين عيد عاشور - القليوبية

107. حبيبة محمد أحمد عثمان - القليوبية

108. رفيدة رمضان محمد أحمد - القليوبية

109. أسماء اشرف جابر عبد الودود - القليوبية

110. منة الله طارق سيف النصر - الجيزة

111. رنا احمد مغربي السيد - القليوبية

112. فاطمة الزهراء ياسر سمير - القليوبية

113. سماء وليد محمد كمال - القليوبية

114. حبيبة محمد عبد السميع السيد - القليوبية

115. سلمي أحمد ورداني عبد الله - الجيزة

116. ياسمين خالد محمد محمد - القليوبية

117. أية عصام أحمد محمد عبد القادر - القليوبية