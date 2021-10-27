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ننشر موعد بدء الدراسة وأسماء المقبولات بالمعهد الفني للتمريض بالأوقاف

07:07 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
ننشر موعد بدء الدراسة وأسماء المقبولات بالمعهد الفني للتمريض بالأوقاف

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن المعهد الفنى للتمريض التابع لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، بدء الدراسة لطالبات الصف الأول الثانوي للعام الحالي، السبت المقبل.

وجاءت أسماء الطالبات كما يلي:

- المجموعة الأولى بمقر المعهد شارع قاسم أمين متفرع من شارع ولي العهد بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين - حدائق القبة - القاهرة ، وهن :
1. فاطمة عبد الله محمود عبد الله - القاهرة
2. بسملة ياسر عبد الهادي - القاهرة
3. منة محي الدين السيد السعيد - القاهرة
4. روجان نصر محمد نصر - القاهرة
5. ملك منصور كمال مغاوري - القاهرة
6. رضوي محمد محمود رفاعي - القاهرة
7. نورهان عصام محفوظ عبد الموجود - القاهرة
8. حبيبة رفعت عطية علي - القاهرة
9. شمس عماد علي عبد الوهاب - القاهرة
10. نور أحمد قطب محمود - القاهرة
11. جهاد أحمد علي فرغلي - القاهرة
12. حبيبة محمد أحمد عبد الوهاب - القاهرة
13. نسمة عادل عبد الغني - القاهرة
14. زينب خالد حسن عثمان - القاهرة
15. هنا هشام حسين إبراهيم - القاهرة
16. ألاء عبد الحليم علي عبد الحليم - القاهرة
17. حبيبة نادي محمود عبد ربه - القاهرة
18. ملك عبد النبي عبد السلام حسين - القاهرة
19. روان محمود حسن محمود - القاهرة
20. فاتن هاني فضل الكريم - القاهرة
21. فاطمة عبد العاطي حسن - القاهرة
22. نهير مصطفي محمد عزيز - القاهرة
23. ملك حسام محمد احمد سليمان - القاهرة
24. شهد عماد عيد متولي - القاهرة
25. وعد شريف حسين محمد محمود - القاهرة
26. منة الله علاء عبد المنعم عيسي - القاهرة
27. ندي ناصر محمد جلال - القاهرة
28. شروق دياب خلف حسن دياب - القاهرة
29. روان باسم رضا السيد - القاهرة
30. بسمه محمد أحمد محمود - القاهرة
31. مني إبراهيم محمد حمزة - القاهرة
32. دنيا محمد أحمد عبد الرؤوف - القاهرة
33. نهي محمود محمد عبد العزيز - القاهرة
34. مريم عصام سيد إبراهيم - الجيزة
35. شهندة أسامة فتحي غريب - الجيزة
36. شهد رزق عبد الفتاح جودة - القليوبية
37. أمينة أحمد مكرم سعيد - القليوبية
38. وسام عزب سعيد عزب - القليوبية
39. منه أحمد عبد الله بيومي - القليوبية
40. ضحي أسامة سيد أمين - الجيزة
41. ياسمين رضا عابدين راشد - القليوبية
42. ريم إيهاب الدين سلامه جاد - القليوبية
43. منه مجدي محمد بحيرى إسماعيل - القليوبية
44. ملك سعيد إبراهيم عبد الفتاح - القليوبية
45. هاجر حاتم عبد الرشيد عبد اللطيف - القليوبية
46. نغم أسامة سعيد محمد - القليوبية
47. سهيلة عادل محمد علي - القليوبية
48. راضية رضا عبد المنعم عطا - القليوبية
49. أمل عبد السلام عبد الله - القليوبية
50. منة الله محمد علي محمد - القليوبية
51. ندي عاطف عبد الرازق عبد المطلب - القليوبية
52. فاطمة أحمد حامد السيد - القليوبية
53. جني محمود عاطف محمد - القليوبية
54. أمينة راضي سعد السيد - القليوبية
55. إيمان محمد عبده محمد - القليوبية
56. هبة الله أحمد محمد أحمد - القليوبية
57. أميرة عبد الوهاب فتحي - القليوبية
58. هايدي عبد العظيم عبد الله - القليوبية
59. هدي علي جودة علي - القليوبية
60. منة الله هيثم متولي عبد الخالق - القليوبية
61. ناريمان إبراهيم إسماعيل - القليوبية
62. هبه جمال محمد أنور حسانين - القليوبية
63. ندي عبد الجليل كمال - القليوبية
64. مريم طارق عوض الله - الجيزة
65. فاطمة عبد الحكيم بدر محمد - الجيزة
66. سارة وليد أمين محمد - القليوبية
67. أية حمدي محمد عبد العزيز - القليوبية
68. مريم محمد إسماعيل عبد الرحيم - القليوبية
69. أماني فتحي إبراهيم - القليوبية
70. هبه سعيد علي علي أحمد - القليوبية
71. سناء عصام صابر أحمد الفقي - القليوبية
72. أسماء حمدان عبد الغني محمد - القليوبية
73. زينب محمد عبد الهادي جاد الرب - القليوبية
74. ملك عماد احمد عبد الفتاح - القليوبية
75. لبني أحمد مصطفي صالح احمد - القليوبية
76. تبارك ناصر فؤاد محمد حسن - القليوبية
77. شهد أشرف محمد إبراهيم - القليوبية
78. نسمه طاهر حسين فهمي - القليوبية
79. عزيزة سعيد سالم علي - القليوبية
80. هاجر هلال حسني علي - القليوبية
81. ناهد شلبي لربع السيد - القليوبية
82. خلود خالد صلاح السيد - القليوبية
83. يارا عبد الجواد سليمان - القليوبية
84. أماني أشرف عبد البر عبد الفتاح - القليوبية
85. ملك أبو العنين أبو العنين - القليوبية
86. إيمان محمد محمد سالم الجندي - القليوبية
87. عايدة أيسم إبراهيم عبد الله - القليوبية
88. ندي خالد عواد عبد العزيز - القليوبية
89. شروق عبد العال محمد عبد العال - القليوبية
90. رشا محمد علي شاكر البحراوي - القليوبية
91. ياسمين ياسر السيد أحمد - القليوبية
92. تسنيم أنور حواش السيد - القليوبية
93. جومانه سمير سيد شاكر - الجيزة
94. مريم مدحت عبد الله عواد - القليوبية
95. ملك محمد عبد الوهاب محمد محمد - القليوبية
96. منار ناصر جودة خالد - القليوبية
97. هناء بيومي مسعد بيومي - القليوبية
98. دعاء عمرو إبراهيم يوسف - القليوبية
99. شمس عبد المجيد إبراهيم - القليوبية
100. سارة السيد عبد العال السيد - القليوبية
101. إسراء أشرف محمود السيد - القليوبية
102. منار محمود نجيب إبراهيم - القليوبية
103. منة الله ماهر السيد إبراهيم - القليوبية
104. بسملة أحمد السيد عبد الرحمن - القليوبية
105. شهد محمد أحمد عبد الغني - القليوبية
106. منار عبد القادر جودة عبد الرحمن - القليوبية
107. شذي ربيع موسي محمد - القليوبية
108. ندي مسعد عبد الرحمن محمد - القليوبية
109. هدير جمال أحمد محمد - القليوبية
110. مي ياسر محمد رزق - القليوبية
111. إسراء شمس الدين حمودة - القليوبية
112. منه شريف عبد القادر السيد - القليوبية
113. أية أحمد مرزوق أبو النجا - القليوبية
114. أميرة محمد محمد أحمد - القليوبية
115. الهام فوزي سيد أحمد - القليوبية
116. حبيبة محمد أحمد علي - القليوبية
117. منة عمرو حسن حسنين - القليوبية
118. بسنت سعيد حسن إبراهيم - القليوبية
119. شهد محمد عبد العزيز عبد العاطي - القليوبية
120. منة السيد أحمد عبد المقصود - القليوبية
121. حنان ياسر حسن سعيد - القليوبية
122. عبير محمد عبد الكريم مصطفي - القليوبية
123. دنيا شحته محمود يسن - القليوبية
124. نيرة عبد العزيز جوده عبد العزيز - القليوبية
125. إسراء حسين عبد العظيم حسين - القليوبية
126. بثينة إبراهيم السعيد نعيم - القليوبية
127. شهد هشام فكري صابر - القليوبية
128. منة الله عبد العزيز محمد - القليوبية
129. سعده بحيري السيد بحيري - القليوبية
130. ندي جميل احمد محمد - القليوبية
131. شهد عاشور عبد الموجود - القليوبية
132. مريم هاني عبد الفتاح عبد الله - القليوبية
133. إسراء محمد علي بكري - القليوبية
134. ملك حمادة إبراهيم عبد العزيز - القليوبية
135. وفاء محمد طوخي محمد - القليوبية
136. شهد سعيد فوزي - القليوبية
137. رحمه عيد محمد بحيرى - القليوبية
138. شروق خيري عبد الله محمد - القليوبية
139. نورا محمد السيد خليفة - القليوبية
140. مريم صابر حسن سعيد - القليوبية
141. شهد أشرف حلمي أحمد - القليوبية
142. شروق مسعد عبد الرءوف السيد - القليوبية
143. ناهد محمد حلمي هندي - القليوبية
144. شيماء صالح إمام السيد - القليوبية
145. نورهان إبراهيم فتحي فهمي - القليوبية
146. منة الله معاذ رمضان أبو العزم - القليوبية
147. سلمى ياسر عبد العاطي عبد العال - القليوبية
148. رحمه أحمد محمد سالم - القليوبية

- المجموعة الثانية بمقر المعهد شارع سليم الأول بجوار مدرسة إنصاف سري - حلمية الزيتون - القاهرة، وهن:

1. بسمة رمضان عبد العليم - القليوبية
2. ملك خالد محمد رؤوف عبد المنعم - القليوبية
3. أميرة محمود عبد الحميد هزاع - القليوبية
4. بسنت بهاء الدين صبحي عواد - القليوبية
5. أية أحمد شحاتة شحته - القليوبية
6. شهد هاني بحيرى أحمد - القليوبية
7. منة الله محمد أحمد محمود - القليوبية
8. زينب محمد بدر السيد - القليوبية
9. إيمان أحمد عبد الرشيد عبد الرحمن - القليوبية
10. شهد خالد مصطفي النادي - القليوبية
11. نورهان عصام أمان الله زهدي - القليوبية
12. أنوار عبد الله سمير محمد - القليوبية
13. إسراء ربيع محمد قرني - الجيزة
14. سارة أحمد محمد محمد - القليوبية
15. إيمان خالد زغلول عبده - القليوبية
16. منار وليد محمد مصطفي - القليوبية
17. مني أيمن حافظ محمد عفيفي - القليوبية
18. ندي أيمن حامد شاكر محمد منسي - القليوبية
19. شهد لطفي إسماعيل أبو زيد - القليوبية
20. مريم أحمد رشدي محمد - الجيزة
21. مريم وليد إسماعيل السيد - القليوبية
22. عفاف عبد الله سعيد السيد - القليوبية
23. إيمان احمد جودة احمد إبراهيم - القليوبية
24. تقي علاء حسين أحمد - القليوبية
25. بسملة عز الدين عبد الوهاب - القليوبية
26. نورهان نجاح عبد المقصود - القليوبية
27. مريم حسين السيد جاد - القليوبية
28. شهد وائل سعيد جمعة - القليوبية
29. ملك عماد محمد محمد غنيمي - القليوبية
30. حبيبة ناصر احمد إبراهيم سيد - القليوبية
31. نورهان مصطفي محمد مصطفي - القليوبية
32. سهيلة محمد علي طلب - الجيزة
33. شهد خالد عبده سالم حسين - القليوبية
34. ملك عثمان حسنين عبد الحفيظ - القليوبية
35. جني رضا عزت عبد العزيز - القليوبية
36. نجاة عامر زهدي عامر - القليوبية
37. مريم السيد محمد السيد - القليوبية
38. بسملة محمد أحمد محمد السيد - الجيزة
39. مريم نصر عليوه سعيد - القليوبية
40. فاطمة صالح أحمد محمد صالح - القليوبية
41. بسمة هاني فتحي عبد الخالق - القليوبية
42. بسملة حسام محمد توفيق محمد - القليوبية
43. هاله عبد الرازق محمد محمود - القليوبية
44. أية وائل عبد العزيز حجازي يونس - القليوبية
45. نهي بدوي عبد الرحمن محمود - القليوبية
46. أميرة حمدي محمد عبد العزيز - القليوبية
47. أمينة عبد الغني علي سالم - القليوبية
48. مي مصطفى فتحي علي - القليوبية
49. مني حمادة أحمد محمد - القليوبية
50. دينا محمد الورداني موسي - القليوبية
51. ضي حاتم عبد التواب عبد القوي - القليوبية
52. شهد خالد هنداوي أبو زيد - القليوبية
53. إيمان إبراهيم عبد الرحمن محمد - القليوبية
54. منة الله بشير مطاوع - القليوبية
55. دنيا السيد علي العايدي - القليوبية
56. إيمان محمود السيد عوض - القليوبية
57. رحمه عبد الرسول أحمد علي - القليوبية
58. ملك أيمن محمد النبوي - القليوبية
59. روان أبو الخير أبو الفضل - القليوبية
60. إيمان ناصر عبد الجليل عطية - القليوبية
61. دعاء عمار أحمد جلال - القليوبية
62. سندس وائل شوقي عبد الحميد - القليوبية
63. إيمان أحمد عبد المقصود محمد - القليوبية
64. نورهان رمضان محمد - القليوبية
65. رحمة رضا عبد الراضي السيد - القليوبية
66. ندي الطاهر عبد الفتاح سليمان - القليوبية
67. حبيبة محمد مصطفي حسن - القليوبية
68. فرحه أيمن أحمد محمد - القليوبية
69. إيمان محمد محمد عبد الخالق - القليوبية
70. مروة سعيد أمين محمد - الجيزة
71. دينا محمد طه محمد - القليوبية
72. شيماء عبد السميع السيد عبد السميع - القليوبية
73. مني عصام محمد حسنين بيومي - القليوبية
74. غادة محمد مصطفي مغاوري - القليوبية
75. روان عصام عبد الحليم إسماعيل - القليوبية
76. إيمان مسعد عبد الراضي السيد - القليوبية
77. هاجر محمد السيد السيد - القليوبية
78. إسراء سند بخاطره محمود - القليوبية
79. مريم عادل سالم دويدار - القليوبية
80. ملك سمير محمد محمود - القليوبية
81. أية عبد الله السيد عناني السيد - القليوبية
82. إيمان مسعد عطية عبده - القليوبية
83. شروق عمرو إبراهيم مسلم - القليوبية
84. سها جمال محمد علي نوار - القليوبية
85. جني محمود أحمد عبد الحميد - القليوبية
86. منة الله تامر السيد حجازي - القليوبية
87. رضوي خالد الطوخي - القليوبية
88. ندي السيد عبد المقصود - القليوبية
89. سلمي سعيد منصور عرفان - الجيزة
90. حبيبة علاء صابر عبد الرؤوف - القليوبية
91. داليا عربي عبد الباسط عبد الموجود - القليوبية
92. هناء محمد شوقي أحمد محمد - القليوبية
93. وفاء سلامه محمد الهادي إبراهيم - القليوبية
94. رنا بلال عبد الدايم هاشم - القليوبية
95. مريم أحمد رأفت بدر متولي سمك - القليوبية
96. ندي أحمد جوده أحمد محمد - القليوبية
97. نيرة محمد حامد كامل - القليوبية
98. تقي خالد عبد اللطيف أحمد زايد - القليوبية
99. ياسمين محمد سعيد محمد - القليوبية
100. نور تامر عز الدين حسن مسلم - القليوبية
101. منة الله احمد السيد إبراهيم - القليوبية
102. رحمه محمد السيد المهدي - القليوبية
103. عزة رمضان مصطفي شحاته - القليوبية
104. سما أحمد محمود عبد الصادق - القليوبية
105. حنان محمد عابد محمد - القليوبية
106. رؤى بهاء الدين عيد عاشور - القليوبية
107. حبيبة محمد أحمد عثمان - القليوبية
108. رفيدة رمضان محمد أحمد - القليوبية
109. أسماء اشرف جابر عبد الودود - القليوبية
110. منة الله طارق سيف النصر - الجيزة
111. رنا احمد مغربي السيد - القليوبية
112. فاطمة الزهراء ياسر سمير - القليوبية
113. سماء وليد محمد كمال - القليوبية
114. حبيبة محمد عبد السميع السيد - القليوبية
115. سلمي أحمد ورداني عبد الله - الجيزة
116. ياسمين خالد محمد محمد - القليوبية
117. أية عصام أحمد محمد عبد القادر - القليوبية

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