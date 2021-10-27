حدث في 8 ساعات| أسامة عسكر رئيسا للأركان وتطورات حالة وزيرة الصحة
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قرار الرئيس السيسي، بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، وتعيين الفريق محمد فريد مستشارا لرئيس الجمهورية لـ"حياة كريمة"، ورئيس الوزراء يوافق على 4 قرارات بشأن الأراضي الأثرية، وخروج الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من المستشفى، وحل أزمة طائرة مصر للطيران المغادرة إلى موسكو.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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