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وزير الري يفتتح جلسة الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي

05:41 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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(مصراوي):
افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الجلسة الحادية والعشرين للهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي بحضور أعضاء الهيئة من دول (مصر - ليبيا - السودان - تشاد).

ووجه وزير الري، بأهمية قيام الهيئة بمتابعة القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق الإدارة المثلى لموارد الخزان والوصول للاستفاده القصوي منه مع مراعاة الاستخدام الرشيد للحفاظ على حقوق للأجيال المستقبلية وكذلك تحقيق التنميه في مناطق الخزان بالدول الأربعة.

وأكد الوزير على أهمية التكامل والتنسيق المشترك في كافة المجالات البحثية والتطبيقية فيما يتعلق بالخزان وموارده، مع دراسة تطبيق نظم الري الحديث لتعظيم العائد من كل قطره مياه بالخزان فضلا عن تنفيذ مشروعات تنمية متكاملة والاهتمام بالجانب التدريبي وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة بالمنطقة ككل ، وهو الهدف الذي يجب ان نعمل جاهدين على تحقيقه من خلال الهيئة ومشروعاتها وأنشطتها المستقبلية.

كما دعا الدكتور عبدالعاطي، أعضاء الهيئة للاطلاع علي تجارب المركز القومي لبحوث المياه في طرق الزراعة والري بما يحقق أعلى إستفادة ممكنة من الموارد المتاحه وتعظيم الانتاجية المحصولية ، مع اعتبار هذه الهيئة نموذج للتكامل الشامل بين الدول المستفيدة لتكون مثالا يحتذي به للتعاون الإقليمي والدولي.

محمد عبد العاطي وزير الري خزان الحجر الرملي مصر ليبيا تشاد

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