كورونا في 24 ساعة: تحذير للمتعافين.. وزيادة الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 649 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 273154 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

زيادة في الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

كورونا اليوم: فائدة مهمة للقاح الإنفلونزا.. وتحذير للمتعافين غير المطعمين

بعد تخفيف إجراءات "كورونا".. كيف عايش مصري رفع التباعد في الحرم المكي؟

روسيا تسلم فنزويلا 713 ألف جرعة لقاح سبوتنيك

ماليزيا: تطعيم أكثر من 94 % من البالغين بصورة كاملة ضد كورونا

أمريكا: 45.4 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

روسيا تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي

متحور كورونا الجديد "دلتا بلس" قد يكون أكثر قدرة على الانتشار والعدوى

هل يتخلى الحاصلون على لقاح كورونا عن ارتداء الكمامة؟.. رد حاسم من الصحة

ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في عزل العجمي بالإسكندرية

الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة

البيرو تتخطى عتبة 200 ألف وفاة بكوفيد

الفلبين تتسلم أكثر من مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"

الصحة التونسية: تطعيم 40 ألفا و498 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل 16 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و666 حالة وفاة

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 242.9 مليون حالة