المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية

(مصراوي):

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي تنظيم ورشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة الروسية، يحاضر فيها الدكتور محمد الجبالي أستاذ ورئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس.

وتهدف الورشة إلى تطوير قدرة المتدربين على الترجمة التحريرية وإثراء معرفتهم من خلال التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين وترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة.

تستهدف الورشة طلاب مرحلة الليسانس من أقسام اللغة الروسية بالجامعات المصرية، والمترجمون الناشئون والخريجون وتنعقد الورشة على مدار 5 أيام منفصلة بمقر المركز القومي للترجمة.

تقام الورشة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر وذلك خلال أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

يفتح باب التسجيل في الورشة خلال الفترة من 24 أكتوبر، حتى 4 نوفمبر المقبل، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً عدا يومي الجمعة والسبت وذلك بالحضور إلى إدارة التدريب و الجوائز بمقر المركز القومي للترجمة.