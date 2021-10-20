وزير السياحة يشارك بكلمة مسجلة في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي

كتب- مصراوي:

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ، اليوم الأربعاء، بكلمة مصورة مسجلة ألقى فيها الضوء على تطور قطاع السياحة والآثار في مصر، في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي في نسخته الثانية عشرة، الذي تنظمه السفارة المصرية في النمسا افتراضيًّا بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية واتحاد الغرف العربية والاتحاد العام للغرف التجارية المصري، تحت عنوان "التطور الاقتصادي وفرص الاستثمار في مصر".

واستهل وزير السياحة والآثار كلمته المسجلة بالإعراب عن سعادته للمشاركة في هذا المنتدى الذي يعتبر فرصة طيبة لإلقاء الضوء على المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار المصري.

وأشار العناني إلى أهمية صناعة السياحة التي تُعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي وتسهم في توفير ملايين من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف وزير السياحة أن صناعة السياحة تأثرت بشكل ملحوظ في مصر مثلها مثل باقي دول العالم بتداعيات جائحة فيروس كورونا، ولكن استطاعت الحكومة المصرية احتواء الأزمة والوقوف بجانب القطاع السياحي المصري ودعمه من أجل الحفاظ على هذه الصناعة المهمة وعدم تسريح العمالة واستئناف الحركة السياحة بشكل آمن يضمن سلامة وصحة العاملين بالقطاع والمواطنين وكذلك السائحين، موضحاً أن حركة السياحة الوافدة لمصر والسياحة الداخلية قد شهدت مؤشرات إيجابية في هذا الشأن.

وتحدث العناني عما تزخر به مصر من مقومات سياحية متنوعة ومتميزة من شواطئ خلابة وأماكن مكشوفة وشمس مشرقة وجو صحي ودافئ طوال العام؛ خصوصًا مع تطبيق إجراءات وضوابط سلامة صحية صارمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أكسبت المقصد السياحي المصري ثقة سائحيه من الأسواق الدولية المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر، وهو ما أدى إلى اختيار العديد من وسائل الإعلام الدولية لمصر في أكثر من مرة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم التي يجب السفر إليها خلال موسم شتاء 2021.

وأكد وزير السياحة والآثار في كلمته، أنه على الرغم من أزمة جائحة كورونا إلا أن الوزارة استطاعت في ظل دعم القيادة السياسية والحكومة، افتتاح العديد من مشروعات الترميم والتطوير، وإقامة المتاحف، والإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وتنظيم الحدث الاستثنائي لموكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي.

وأكد الوزير أن العمل يسير على قدم وساق لاستكمال والانتهاء من المشروعات الأثرية الجارية؛ ومنها المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف مخصص لعرض كنوز حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة والذي سيعرض أيضاً كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة لأول مرة.

وأشار العناني إلى تبني الوزارة نهج وسياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم وجعلها أكثر متعة وجاذبية، بالإضافة إلى قيام الوزارة باتخاذ خطوات جادة في ملف التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة سواء للزائرين أو المتعاملين مع الوزارة.

وتحدث وزير السياحة والآثار عما تقوم به الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية؛ مثل إنشاء مدن سياحية جديدة، مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وإنشاء شبكة من الطرق والكباري والمطارات وقطارات سريعة جديدة لربط المحافظات السياحية ببعض؛ مما يعمل أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي ستقوم بدورها بتوفير ملايين من فرص العمل.

وتحدث الوزير عن علاقات الصداقة والتعاون المشترك الذي يجمع بين مصر والنمسا في جميع المجالات؛ ومنها مجال السياحة والآثار، معرباً عن ثقته بأن هذا المنتدى سيعمل بدوره على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات لتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات.

وأناب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة للمشاركة، عنه، في المؤتمر الذي يتم تنظيمه افتراضيًّا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يشارك فيه ما يقرب من 400 شركة ومؤسسة اقتصادية وشركات نمساوية وجهات معنية بالتعاون مع مصر، ويشمل المنتدى عدداً من الجلسات الافتراضية حول السياحة المصرية، والتطورات الاقتصادية، وفرص الاستثمار، والسكك الحديدية والنقل، وأفق التعاون المشتركة.