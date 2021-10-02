سحب منخفضة.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خلال ساعات على هذه المناطق

متحف الحضارة يستقبل وفدا من أعضاء البرلمان العربي.. صور

كتب- محمد نصار:

بينت آخر صور الأقمار الصناعية وجود سحب منخفضة ممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها في هذا الوقت من العام حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة ٣٠ درجة.