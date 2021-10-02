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وزارة النقل تنشر فيديو لكوبري تقاطع طريق الأوتوستراد مع الطريق الدائري

03:08 م السبت 02 أكتوبر 2021
وزارة النقل تنشر فيديو لكوبري تقاطع طريق الأوتوستراد مع الطريق الدائري

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للطرق والكباري، فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن آخر مشروعات الهيئة التي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس، متمثلا في كوبري تقاطع طريق الأوتوستراد مع الطريق الدائري.

وأوضحت الهيئة، أن الكوبري ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري بطول ١٠٦ كم، وتأتي توسعة كوبري الأوتوستراد ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم.

وتابعت الهيئة: "بالإضافة إلى أعمال النيوجرسي واستمرار تنفيذ خطة انارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره في شكل حضاري متميز، جاري تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي المهم الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً".

كما أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها بالطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الطريق الدائري طريق الأوتوستراد

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