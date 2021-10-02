وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مشروعات إحياء طريق الكباش

وزيرا التنمية والسياحة والآثار يتفقدان طريق الكباش استعدادًا لافتتاحه-

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر، وذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

شارك في الجولة: محمد عبدالقادر، نائب المحافظ، والدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير.

وبدأت الجولة التفقدية لشعراوي والعناني بمتابعة أعمال التطوير بمدينة الأقصر من محيط طريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش، حيث استمع وزيرا التنمية المحلية والسياحة إلى شرح من مسؤولي جهاز التعمير حول كافة الأعمال التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية من الجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق.

ووجه اللواء محمود شعراوي بسرعة استكمال أعمال دهانات البلدورات باللون الرمادي، والانتهاء من أعمال دهانات واجهات المنازل لمحيط الطريق بالكامل، وأشار المستشار مصطفى ألهم إلى أنه سيتم الانتهاء من دهان حوالي 2000 منزل في إطار هذا المشروع.

كما طالب وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والأعمال في التوقيتات المحددة.

وأشار وزير السياحة إلى أهمية الالتزام بالهوية البصرية في كافة المشروعات والأعمال الجارية والمرتبطة بإحياء طريق الكباش خاصة طلاء المنازل والواجهات والميادين، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتجديد الهوية البصرية لطريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبي الطريق بما يتيح الزيارة ليلا.

وأوضح العناني أن الدولة تريد أن تظهر مدينة الأقصر في أبهى صورة لها وتظهر مصر بالصورة التي تليق بها أمام جميع دول العالم في الاحتفالية التي سيتم تنظيمها.

وتابع شعراوي والعناني كذلك الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكباري فينا يخص رفع كفاءة الطريق والبردورات والأرصفة بالإضافة إلى تفقد طريق الكباش الشرقي والغربي من كوبري الكباش وحتى معبد الكرنك.

وأشاد وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار بكافة الأعمال التي تمت من طريق الكباش وفتح المحاور والطرق التي كانت مغلقة بالمنازل القديمة الملاصقة لسور طريق الكباش، وأشاد الوزيران بأعمال التشجير والزراعات التي تم الانتهاء منها في المحاور وعلى جانبي الطريق والجزيرة الوسطى.

ووجه الوزيران بسرعة استكمال الأعمال الخاصة بالإنترلوك كما طالبا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتبقي لتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها، والالتزام بتوحيد ألوان دهان المنازل على طريق الكباش وأعمدة الإنارة والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الدولة تسعى لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة.

وعقب ذلك تفقد وزيرا التنمية المحلية والسياحة مكتبة مصر العامة لمعاينة موقعها حيث تم الإشارة إلى أهمية وروعة هذا الموقع والتي يمكن استغلالها بأفضل صورة في إطار طريق الكباش، كما تم تفقد الأماكن حول معبد الأقصر وتم التوجيه باستكمال أعمال التطوير الخارجية خاصة أماكن انتظار عربات الحنطور ومدخل فندق الأقصر.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني بكافة الجهود التي تم بذلها من جهاز التعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المشروعات المستهدفة، وطالبا باستمرار المتابعة اليومية للانتهاء من باقي الأعمال وإعداد تقرير للعرض على رئيس الوزراء.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم أنه يتابع مع الشركات واستشاري المشروع على مدار اليوم أعمال الزراعة والتشجير والتجميل للطريق بالكامل وكافة الأعمال المنفذة للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لجعل هذا الطريق مزارا سياحيا ومكسبا للسياح من جميع دول العالم والمترددين من المصريين.

وعقب الجولة التفقدية توجه وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار إلى مقر محافظة الأقصر حيث عقدا اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم وقيادات المحافظة بحضور اللواء محمود نصار وقيادات وزارة التنمية المحلية، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات والاستشاري الخاص بالمشروع .

وشهد الاجتماع استعراض فيلم تسجيلي حول كافة الأعمال التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية فيما يخص المخطط التنفيذي للمشروع بالكامل والأعمال التي سيتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتعهدت الشركات المنفذة للمشروعات وجهاز التعمير بالانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة وفقا لأفضل المعايير المتفق عليها لتظهر مصر في أفضل صورة أمام جميع دول العالم.