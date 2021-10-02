السيسي: تعلمت احترام استقلال القضاء من شقيقي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لمنظومة العدالة والقضاء في مصر.

وقال السيسي، خلال كلمته بأول احتفالية ليوم القضاء المصري، اليوم السبت: أنا مش بعيد عنكم، كان ليا شرف إن شقيقي يبقى ضمن أعضاء القضاء واتعلمت منه وفهمت منه الدور والمكانة وكمان المسار الذي تتطلبه العدالة في مصر، الكلام ده من بدري أوي، ولما توليت المسئولية كان ده امتداد لفهم واعتقاد أنا عشت عليه وهو احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه.

وتابع الرئيس: عدم التدخل ده قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها، لن أتدخل أبدا وأنتم تتحملون المسؤولية أمام الله من خلال أحكامكم، أنا مليش دور خالص، وكل الدعم والتقدير والاحترام لكم.