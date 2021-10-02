Masrawy logo white

السيسي: تعلمت احترام استقلال القضاء من شقيقي

12:12 م السبت 02 أكتوبر 2021
السيسي: تعلمت احترام استقلال القضاء من شقيقي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لمنظومة العدالة والقضاء في مصر.

وقال السيسي، خلال كلمته بأول احتفالية ليوم القضاء المصري، اليوم السبت: أنا مش بعيد عنكم، كان ليا شرف إن شقيقي يبقى ضمن أعضاء القضاء واتعلمت منه وفهمت منه الدور والمكانة وكمان المسار الذي تتطلبه العدالة في مصر، الكلام ده من بدري أوي، ولما توليت المسئولية كان ده امتداد لفهم واعتقاد أنا عشت عليه وهو احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه.

وتابع الرئيس: عدم التدخل ده قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها، لن أتدخل أبدا وأنتم تتحملون المسؤولية أمام الله من خلال أحكامكم، أنا مليش دور خالص، وكل الدعم والتقدير والاحترام لكم.

عبدالفتاح السيسي السيسي منظومة العدالة والقضاء القضاء المصري

الخبر التالى:

السيسي لـ "عدلي منصور": شكرا على قيادة الدولة في أصعب الأوقات التي مرت على مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وزارة الآثار ترد لأول مرة رسميا على أنباء شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا