الرئيس السيسي يكرم شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذي قضوا في العمليات الإرهابية
القاهرة- أ ش أ:
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذي قضوا في العمليات الإرهابية .
جاء ذلك خلال احتفالية يوم القضاء المصري المنعقدة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والهيئات والجهات القضائية.
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