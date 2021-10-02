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الرئيس السيسي يكرم شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذي قضوا في العمليات الإرهابية

12:06 م السبت 02 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي يكرم شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذي قضوا في العمليات الإرهابية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذي قضوا في العمليات الإرهابية .

جاء ذلك خلال احتفالية يوم القضاء المصري المنعقدة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والهيئات والجهات القضائية.​

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الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم شهداء الواجب القضاء المصري العمليات الإرهابية

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