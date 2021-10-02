وزيرا التنمية المحلية والآثار يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء طريق الكباش

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، منذ قليل، إلى محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر، وذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كان في استقبال اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني عقب وصولهما، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يشارك في زيارة وزير التنمية المحلية للأقصر: اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة بالوزارة، وعدد من قيادات التنمية المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير التنمية المحلية إلى الأقصر تفقد المشروعات الجارية ضمن برنامج تطوير الريف المصري بقرية الدير التابعة لمركز إسنا والتي يتبعها عدد الوحدات القروية والنجوع، حيث يجرى تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وإنشاء عدد من الأجنحة ببعض المدارس، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق وتوصيل خطوط الفايبر للمجمعات الحكومية.

كما سيعقد وزير التنمية المحلية اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، بحضور منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظات ورؤساء الوحدات القروية المحلية بمراكز حياة كريمة في المحافظات الأربع بالمراكز المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف المصري.