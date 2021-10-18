السيسي عن النبي الكريم محمد: القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد
كتب- محمد نصار:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال السيسي: أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية.
وأضاف الرئيس: فسلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤلية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر.
وتابع: وإنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.
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