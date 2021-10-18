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السيسي عن النبي الكريم محمد: القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد

02:35 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
السيسي عن النبي الكريم محمد: القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال السيسي: أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية.

وأضاف الرئيس: فسلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤلية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر.

وتابع: وإنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.

المولد النبوي الشريف ذكرى المولد النبوي الرئيس السيسي

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