السيسي عن النبي الكريم محمد: القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال السيسي: أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية.

وأضاف الرئيس: فسلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤلية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر.

وتابع: وإنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.