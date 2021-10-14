Masrawy logo white

من 1956 إلى 2013.. جمال بخيت: مصر غيّرت وجه العالم 3 مرات

07:27 م الخميس 14 أكتوبر 2021
من 1956 إلى 2013.. جمال بخيت: مصر غيّرت وجه العالم 3 مرات

الشاعر الكبير جمال بخيت

كتب- محمد نصار:

واصلت الندوة التثقيفية التي عقدتها محافظة القاهرة فعالياتها تحت عنوان "رجال صنعوا النصر" برعاية وبحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمشاركة حيث تم عرض ٣ أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر.

كما تحدث اللواء أ. ح علي حفظي المستشار بأكاديمية ناصر العليا عن عبور الأجيال والمعارك التي خاضها الجيش المصري منذ نكسة 1967 حتى نصر أكتوبر 1973، ودور التخطيط العسكري السليم في تحقيق النصر والتلاحم بين قيادة الجيش وشعب مصر العظيم.

كما تناول اللواء أ.ح ناجي شهود المحلل الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العليا أسلوب تجاوز تحديات الأمن القومي المصري للتاريخ المعاصر.

وتحدث الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عن السياسة المصرية خلال الإعداد لحرب أكتوبر والدروس المستفادة للسياسة المصرية للعبور والبناء للجمهورية الجديدة.

أما الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين عضو مجلس النواب فقد تناولت الإعلام بين أكتوبر 1973 وأكتوبر 2021، والأخطاء التي وقع فيها الإعلام قبل هزيمة 1967 وكيف تغير بعد النكسة، ودور الإعلام في الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر، وأن الفترة الحالية في مصر بحاجة إلى إعلام تنموي يلقي الضوء على المشروعات القومية.

واستعرض اللواء أ.ح فؤاد فيود المستشار بأكاديمية ناصر العليا انعكاسات حرب أكتوبر على المجتمع المصري.

أما الشاعر الكبير جمال بخيت فقد تحدث عن دور مصر في تغيير وجه العالم في أعوام 1956، و1973، و2013، كما ألقى بعض أشعاره الوطنية.

جمال بخيت خالد عبدالعال رجال صنعوا النصر الندوة التثقيفية

الخبر التالى:

"مخالفة للدستور".. تحرك برلماني بشأن ربط دفع المصروفات بالكتب الدراسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا