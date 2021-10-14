من 1956 إلى 2013.. جمال بخيت: مصر غيّرت وجه العالم 3 مرات

كتب- محمد نصار:

واصلت الندوة التثقيفية التي عقدتها محافظة القاهرة فعالياتها تحت عنوان "رجال صنعوا النصر" برعاية وبحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمشاركة حيث تم عرض ٣ أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر.

كما تحدث اللواء أ. ح علي حفظي المستشار بأكاديمية ناصر العليا عن عبور الأجيال والمعارك التي خاضها الجيش المصري منذ نكسة 1967 حتى نصر أكتوبر 1973، ودور التخطيط العسكري السليم في تحقيق النصر والتلاحم بين قيادة الجيش وشعب مصر العظيم.

كما تناول اللواء أ.ح ناجي شهود المحلل الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العليا أسلوب تجاوز تحديات الأمن القومي المصري للتاريخ المعاصر.

وتحدث الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عن السياسة المصرية خلال الإعداد لحرب أكتوبر والدروس المستفادة للسياسة المصرية للعبور والبناء للجمهورية الجديدة.

أما الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين عضو مجلس النواب فقد تناولت الإعلام بين أكتوبر 1973 وأكتوبر 2021، والأخطاء التي وقع فيها الإعلام قبل هزيمة 1967 وكيف تغير بعد النكسة، ودور الإعلام في الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر، وأن الفترة الحالية في مصر بحاجة إلى إعلام تنموي يلقي الضوء على المشروعات القومية.

واستعرض اللواء أ.ح فؤاد فيود المستشار بأكاديمية ناصر العليا انعكاسات حرب أكتوبر على المجتمع المصري.

أما الشاعر الكبير جمال بخيت فقد تحدث عن دور مصر في تغيير وجه العالم في أعوام 1956، و1973، و2013، كما ألقى بعض أشعاره الوطنية.