رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الشيوخ في البرقية: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن أبعث باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه- الذي اختاره الله مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة".

وأضاف: "ما أحوجنا اليوم أن نستلهم السيرة النبوية العطرة من أجل رفعة وطننا والارتقاء به إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار.. وهو ما يحثنا جميعاً على الاصطفاف والتماسك متوسمين في ذكرى مولد الرسول الكريم معالم القدوة والمثل، داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الذكرى الطيبة عليكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي باعتبار يوم الخميس الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الثلاثاء 19 من شهر أكتوبر الجارى، الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.​