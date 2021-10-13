حدث في 8 ساعات| السيسي يطالب المجتمع الدولي بدور مؤثر في ملف سد النهضة وإعلان موعد إجازة المولد النبوي
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، الرئيس السيسي يناشد المجتمع الدولي إلى القيام بدور مؤثر في ملف سد النهضة، والجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن موعد إجازة المولد النبوي، وانقطاع المياه لمدة 15 ساعة عن 14 منطقة بمحافظة القاهرة يوم الجمعة المقبل، ووزارة الصحة تعلن تطعيم 3.3 مليون موظف خلال 45 يوما.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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