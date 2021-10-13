وزير الكهرباء يغادر القاهرة لتوقيع عقود الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان

كتب- محمد صلاح :

يغادر وفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الخميس، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، متوجهين إلى قبرص؛ لتوقيع عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، تمهيدًا للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الربط الكهربائي بين مصر أوروبا سيتم من خلال الربط مع قبرص ثم من قبرص إلى اليونان، مشيرًا إلى أن تنفيذ الربط الكهربائي سيكون من خلال مد كابل بحري يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص، ثم إلى اليونان، ويبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومترًا (1025 ميلًا).

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع الربط سيكون بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، وتتم مضاعفتها إلى 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية، وقد تصل إلى 3000 ميجاوات، منوهًا بأنه في ٢٠١٩ تم توقيع اتفاق تعاون إطاري في منتصف 2019 بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500 كيلو فولت؛ حيث تبلغ قيمة الاتفاق 2 مليار يورو.

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرًا منذ بدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه ستبلغ أكثر نقاطه انخفاضًا 3 آلاف متر تحت مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى أنه سيسهم فى جعل قبرص مركزًا رئيسيًّا لنقل الكهرباء من قارة إفريقيا إلى أوروبا.

وأكد المصدر، أن قبرص ستتحمل تكاليف البنية التحتية، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات بين مصر وقبرص، على أساس اتفاقية الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس؛ للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تُعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.

وأضاف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص شهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدَين؛ خصوصًا في عدد من المجالات التي تحمل فرصًا واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي؛ وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة، مثل مشروعات الربط الكهربائي، أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع؛ مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع تأكيد أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "أفروديت" القبرصي بمحطتَي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط؛ تمهيدًا للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.