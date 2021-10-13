Masrawy logo white

وزير الزراعة يبحث مع ممثل جامعة فلوريدا إنشاء مركز عالمي لإنتاج شتلات الفراولة

10:49 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
وزير الزراعة يبحث مع ممثل جامعة فلوريدا إنشاء مركز عالمي لإنتاج شتلات الفراولة

جانب من اللقاء

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتريك هاريسون ممثلاً عن جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة ايكلاند الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لإنتاج الشتلات أجود أصناف الفراولة المتميزة عالمياً، بحضور الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، والوفد المرافق له.

"وبحث القصير مع "هاريسون" اليوم الأربعاء، التعاون في توفير أفضل الأصناف من شتلات الفراولة المعتمده للمزارعين المصريين سواء للاستهلاك المحلى او التصدير وقيام الشركة الاستثمار بقطاع الزراعة فى مصر وذلك عن طريق انشاء مشتل نموذجى عالمى بالاضافة إلى مركزاً دوليا للتمييز العلمى Center of Excellence والذي سوف يمكن جمهورية مصر العربية أن تكون مركزاً عالمياً لتصدير أصناف شتلات الفراولة المعتمده ذات الصفات المميزة إلى مختلف دول العالم فى ظل وجود عدة اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وكثير من الدول علاوة على قيام الحجر الزراعى المصرى بفتح الأسواق الجديده أمام صادرات مصر من تلك الشتلات.

وناقش وزير الزراعة ،مع ممثل جامعة فلوريدا التعاون في مجال إجراء الأبحاث والتجارب العلمية لأستحداث وتربية أصناف فراولة جديدة كما الإتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة للمزراعين المصريين خلال الموسم القادم حتى يصبح المنتج المصرى أكثر تنافسية علاوة على حصول المزارعين على الشتلات المعتمده من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الاصلي والتى تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبين على ضرورة توقيع مذكرة تعاون مشتركة لتكون نواة للتعاون القادم مع عدة جامعات امريكية أخرى والتى تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالميه ومنها الموالح والتوت الأزرق والتوت البري وغيرها.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع الزراعى وتذليل العقبات امام المستثمرين لتوفير العملة الصعبة وانتاج مواد الاكثار الخضرية العالميه محلياً وكذلك وضع مصر على الخريطة الدولية لتصدير أفضل الأصناف العالميه خاصة بعد انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية UPOV.

السيد القصير جامعة فلوريدا ممثل جامعة فلوريدا إنشاء مركز عالمي لإنتاج شتلات الفراولة شركة ايكلاند الدولية

الخبر التالى:

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الملفات وآخر مستجدات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تقاصيل فيديو رقص محمد رمضان مع مضيفتَين على متن طائرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا