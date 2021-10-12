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توقيع عقود لتوفير التغذية الكهربائية بمحطات محولات المونوريل بالشيخ زايد

10:25 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
توقيع عقود لتوفير التغذية الكهربائية بمحطات محولات المونوريل بالشيخ زايد

قطار مونوريل

كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الثلاثاء عقدين لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS بمنطقة كهرباء القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذي يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة.

و تم توقيع الممارسة المحدودة رقم (1/2021/2022) مع شركة ايجيتك للكابلات السويدى وذلك لتوريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS / زايد 220 بطول مسار حوالى 15 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة ، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 236 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور من تاريخ إخطار القبول.

وتم أيضاً توقيع الممارسة المحدودة رقم (1/2021/2022) مع التحالف المكون من شركة كابلات مصر وشركة الجمال للمقاولات العمومية وذلك لتوريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS / توليد أكتوبر1 بطول مسار حوالى 2 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 35 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 3 شهور من تاريخ إخطار القبول.

ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة، وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على أرض مصر.

نقل الكهرباء محطة كحولات كهرباء المونوريل الشيخ زايد

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