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مياه الجيزة: قطع وضعف الخدمة عن مناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات في هذا التوقيت

06:09 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
مياه الجيزة: قطع وضعف الخدمة عن مناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات في هذا التوقيت

قطع المياه

مصراوي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، انقطاع المياه عن مناطق (أوسيم- ناهيا- صفط اللبن- شنباوى- برطس) وضعفها عن مناطق (المناشى البلد- الجلاتمة- بهرمس- ذات الكوم)، وذلك الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 15/10/2021 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 16/10/2021، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى ربط خط مياه الشرب قطر 900 مم والخزان ضمن المشاريع القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة مشروع خزان المياه الأرضي بمنطقة أرض اللواء .

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيرة

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