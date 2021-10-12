مياه الجيزة: قطع وضعف الخدمة عن مناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات في هذا التوقيت

مصراوي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، انقطاع المياه عن مناطق (أوسيم- ناهيا- صفط اللبن- شنباوى- برطس) وضعفها عن مناطق (المناشى البلد- الجلاتمة- بهرمس- ذات الكوم)، وذلك الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 15/10/2021 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 16/10/2021، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى ربط خط مياه الشرب قطر 900 مم والخزان ضمن المشاريع القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة مشروع خزان المياه الأرضي بمنطقة أرض اللواء .

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.