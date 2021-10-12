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أمطار على القاهرة والجيزة.. الأرصاد تعلن الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

08:30 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
أمطار على القاهرة والجيزة.. الأرصاد تعلن الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

سقوط أمطار

​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 12 أکتوبر 2021 إلى الأحد 17 أکتوبر 2021.

وأضافت الهيئة، أن الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليـلا على كافة الأنحاء.

وأضافت البلاد أن الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن يوم الثلاثاء يوجد فرص أمطار على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد بنسبة 30% : 40%، كما يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد بنسبة 10%.


وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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