الري: إزالة 4800 حالة تعد على النيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عداد الإزالات اليومي، لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والجسور والترع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة 165081 حالة بمساحة 19 و375 مليون متر مربع تقريبًا، مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد الحالات المزالة حتى الآن بلغ 4847 حالة بمساحة 1.260 مليون متر مربع تقريبًا.

وأشارت إلى أن إجمالي أعداد الإزالات المتبقية بلغ 160234 حالة إزالة بمساحة 18.095 مليون متر مربع تقريبًا.