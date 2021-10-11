الجريدة الرسمية تنشر النظام الأساسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، النظام الأساسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية شرمة قابضة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية.

وجاء في المادة الثانية غرض الشركة:" تتولى الشركة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها في مجال نشاط هذه الشركات وذلك في إطار تحقيق الخطة العامة للدولة كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.

وجاء النظام الأساسي للشركة كالتالي:-