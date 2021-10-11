القوى العاملة: تعيين 329 شابًا والتفتيش على 233 منشأة بالأقصر

(مصراوي):

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر قامت بتعيين 329 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل منهم 3 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 1278 شابا منهم 15 من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف سعفان، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم استخراج 253 شهادة قياس مستوى المهارة، و250 رخصة مزاولة الحرفة، مشيرا إلى أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتها اجتماعياً وصحياً منها 5 منح مواليد بـ 11 ألف جنيه، و4 منح زواج واحدة بـ 12 ألف جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 105 عاملين وعاملات ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 53 ألفاً و351 جنيها، فضلاً عن تسجيل 122 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

من جهته، أوضح مدير المديرية عبده هاشم، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي - أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 233 منشأة دورى وحملات، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر، كما تم عقد ندوة توعوية حول العمالة غير المنتظمة بمبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة، وإعادة التفتيش على 394 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 123 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 381 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وتنظيم 5 ندوات توعية استفاد منها 117 عاملا.

وأشار إلى أنه في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتنظيم 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، التبريد والتكييف، والصوب الزراعية استفاد منها 40 شاباً وشابة، كما تم تنظيم دورة تدريبية في وحدة التدريب المتنقلة بالقرنة لـ 10 متدربات.

ولفت إلى إن المديرية تلقت 29 شكوى عمالية، تمت تسوية 6 منها وديا، وإحالة 11 شكوى منها للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، و9 شكاوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 270 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.​