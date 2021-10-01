حتى تاريخ الولادة.. 5 توجيهات من الصحة بشأن الإجازات الاستثنائية للحوامل
كتب- أحمد جمعة:
أرسلت وزارة الصحة والسكن تعليمات دورية تضمنها الخطاب رقم 10 لسنة 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل للسيدات.
وبحسب الخطاب، قالت الوزارة، إنه إلحاقا للتعليمات الدورية رقم 7 لسنة 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية الفترة الحمل، تقرر ما يلي بموافقة السلطة المختصة:
1- مد فترة الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل حتى 31 ديسمبر 2021.
2- منح المرأة الحامل التي مضى على حملها 28 أسبوعا إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة.
3- ثبوت تاريخ الحمل عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي.
4- منح هذه الإجازة عن طريق اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء.
5- تسري هذه التعليمات بشكل مؤقت حتى 31 ديسمبر 2021 ويعاد العرض.
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