Masrawy logo white

حتى تاريخ الولادة.. 5 توجيهات من الصحة بشأن الإجازات الاستثنائية للحوامل

01:14 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
حتى تاريخ الولادة.. 5 توجيهات من الصحة بشأن الإجازات الاستثنائية للحوامل

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة والسكن تعليمات دورية تضمنها الخطاب رقم 10 لسنة 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل للسيدات.

وبحسب الخطاب، قالت الوزارة، إنه إلحاقا للتعليمات الدورية رقم 7 لسنة 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية الفترة الحمل، تقرر ما يلي بموافقة السلطة المختصة:

1- مد فترة الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل حتى 31 ديسمبر 2021.

2- منح المرأة الحامل التي مضى على حملها 28 أسبوعا إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة.

3- ثبوت تاريخ الحمل عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي.

4- منح هذه الإجازة عن طريق اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء.

5- تسري هذه التعليمات بشكل مؤقت حتى 31 ديسمبر 2021 ويعاد العرض.

ا

وزارة الصحة الإجازات الاستثنائية للحوامل فترة الحمل للسيدات

الخبر التالى:

رئيس القاهرة الجديدة: غلق وحدتين سكنيتين بسبب تغيير النشاط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| قفزة كبيرة.. أسعار الذهب بمصر ترتفع 9 جنيهات مرة واحدة اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا