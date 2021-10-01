معلومات الوزراء: مصر أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا للعام الرابع على التوالي

كتب- محمد نصار:

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بملف الاستثمار وسعت بشكل جاد على مدار السنوات الماضية لدعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد المصري ولعملية التنمية بشكل عام.

ورصد مركز المعلومات مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية 2021 وفقا لتقرير "أين تستثمر في أفريقيا" الصادر عن بنك "راند ميرشانت" عام 2021، حيث جاءت مصر كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا للعام الرابع على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري من الوباء، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية.

وقد حصلت المغرب على المركز الثاني في القارة، تليها جنوب أفريقيا في المركز الثالث، ثم رواندا، وبوتسوانا.

يشار إلى أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الأفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.

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