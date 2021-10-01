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وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تضافر جهود دول العالم لتجنب زيادة احترار الأرض

10:32 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تضافر جهود دول العالم لتجنب زيادة احترار الأرض

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة النقاشية حول موضوع هدف اتفاق باريس والخاص بالحفاظ على عدم ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض وإبقاء درجة الاحترار دون الـ 1.5 درجة مئوية، وذلك على هامش مشاركة مصر بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي تستضيفه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الحكومة البريطانية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر القادم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة تضافر الجهود لتجنب زيادة احترار الأرض وأهمية التمويل المقدم من الدول المتقدمة للإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية وعلى ضرورة عمل الدول المتقدمة على سد الفجوة في تنفيذ التزامات فترة ما قبل 2020 فيما يخص خفض الانبعاثات وتقديم التمويل حتى لا يتم تحميل عبء سد هذه الفجوة على الدول النامية ما بعد عام 2020.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف حول المسائل البيئية لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية، كما ستساهم المشاورات في الوقوف على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال المباحثات الماضية للمساهمة في التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وخلال الجلسة أيدت دولة الهند رؤية مصر في مداخلتها كما سجلت رئيسة الجلسة ملاحظات الدول لرفع تقرير الاجتماعات إلى رئيس المؤتمر.​

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحكومة الإيطالية تغير المناخ الحكومة البريطانية

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