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وزير التنمية المحلية: انتظام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

02:33 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
وزير التنمية المحلية: انتظام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تابعت فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية لليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وبدء عملية التصويت بالمحافظات ال14 في موعيدها المحددة، لافتاً إلى أنه مع نهاية اليوم الأول من الإعادة وبعد غلق لجان الاقتراع ، لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح "شعراوي"، فى بيان اليوم، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وتتابع مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات الحالة العامة للجان ومدى الإقبال واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمقرات اللجان الانتخابية وتعقيم جميع اللجان أثناء العملية الإنتخابية على مدار اليوم، مشيراً إلى التأكد من التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بين الناخبين وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمجابهة أي موقف طارئ وتمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم امس، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورينظراً لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية، مؤكداً على وعي شعب المصري فى ممارسة حقوقهم السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.

محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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