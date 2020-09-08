السياحة تتسلم 12 فندقا بـ5 محافظات الشهادة الصحية للتشغيل

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 12 فندقا بـ5 محافظات (جنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية والقليوبية والقاهرة الكبرى)، خلال الأسبوع الماضي، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لإعادة التشغيل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن من بين هذه الفنادق، 3 فنادق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء هي رويال باراديس، ونيو كوين شارم، ودريمز بيتش، و ٤ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي بوسكا أوتيل، وماجيك لايف، ومارينا فيو بورت غالب، وراديسون ساس، بالإضافة إلى فندق ميرتا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفندق الايفان ببنها بمحافظة القليوبية، و ٣ فنادق بالقاهرة الكبرى هي اللوتس، وهوليداي هوم، وعبيد هاوس.

وأضاف العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٦٦٨ فندقا ب ٢٣ محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

يذكر أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، تواصل المرور على المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.​