انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
كتب - يوسف عفيفي:
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأربعاء ستشهد فيه الأحوال الجوية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأضاف الخبراء لمصراوي أنه من المقرر أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.
وأشاروا إلى أن الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ويؤدي إلى تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية.
وأضاف الخبراء أن هناك فرصًا لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، بجانب رياح معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء.
وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة 34 درجة، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31، وتبلغ على شمال الصعيد 36، وتتراوح على جنوب الصعيد بين 42-43 درجة مئوية.
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