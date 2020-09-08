أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية الطقس مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

11:14 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الطقس

كتب - يوسف عفيفي:

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأربعاء ستشهد فيه الأحوال الجوية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأضاف الخبراء لمصراوي أنه من المقرر أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأشاروا إلى أن الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ويؤدي إلى تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية.

وأضاف الخبراء أن هناك فرصًا لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، بجانب رياح معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة 34 درجة، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31، وتبلغ على شمال الصعيد 36، وتتراوح على جنوب الصعيد بين 42-43 درجة مئوية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

وزيرتا التخطيط والهجرة تتفقان على توفير فرص تدريب لشباب الدارسين بالخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول الثانوية هيدخل طب وهندسة بـ"80%".. وزير التعليم: تغييرات عميقة في ملف التعليم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا