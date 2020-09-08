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وزير الإسكان يستعرض التصميمات النهائية لمشروع الأتوبيسات السريعة الذكية

11:09 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
وزير الإسكان يستعرض التصميمات النهائية لمشروع الأتوبيسات السريعة الذكية

الاجتماع

كتب-محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التصميمات النهائية لمشروع الأتوبيسات السريعة الذكية (BRT)، استعدادًا لطرح المشروع للتنفيذ، لخدمة مدينة 6 أكتوبر، وربطها بمدينة الجيزة، وذلك فى إطار جهود الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتطوير منظومة النقل الجماعى الذكى بالمدن الجديدة، وربطها بالمدن القائمة.

وقال "الجزار"، إن المشروع يخدم قاطني مدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الصناعية بها، ومساكن حدائق الأهرام، والمتحف الكبير، وشارع فيصل بمدينة الجيزة، وصولاً إلى محطة مترو فيصل، ومحطة النقل الجماعي بميدان الجيزة.

وأكد "الجزار"، أن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، بتوفير وسائل النقل الجماعي الداخلي والخارجي بالمدن الجديدة، لخدمة سكانها، وتغيير الثقافة بشأن وسائل النقل الجماعي، وتشجيعهم على استخدامها، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم وتوفير خدمات مميزة لسكان المدن الجديدة، ومن أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال بها، مشيراً إلى أن النقل الجماعي بالمدن الجديدة سيكون له تأثير جيد جدا للمواطنين المقيمين بتلك المدن.

وقال المهندس سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق: يتميز المشروع بأنه يسير فى حارتين منفصلتين بوسط الطريق، وله حق أولوية المرور، ويتم إيجاد حلول للتقاطعات الرئيسية من خلال تنفيذ الأعمال الصناعية، ويتمتع المشروع بجميع مميزات النقل الذكي، من خلال معرفة مواعيد الوصول والمغادرة، وحجز التذاكر إلكترونيًا، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتكامل مع وسائل النقل الجماعى الأخرى مثل المونوريل والمترو والسرفيس.​

عاصم الجزار وزير الإسكان مشروع الأتوبيسات السريعة الذكية

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