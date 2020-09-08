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وزير الإسكان يبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصري مع المجلس التصديري للاستثمار العقارى

10:20 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
وزير الإسكان يبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصري مع المجلس التصديري للاستثمار العقارى

جانب من اللقاء

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، لبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصرى، نظراً لما تمثله صناعة التطوير العقاري كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصرى، وتشغيل العديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة به، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأوضح وزير الإسكان، أن أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم لتحفيز تصدير العقار المصرى، واستعراض نقاط القوة في القدرة التنافسية للعقار المصرى، واستراتيجية تصدير العقار، وكذا عرض بعض المشاكل والعقبات التي تواجه تصدير العقار المصرى للتصدى لها والعمل على حلها.

وأكد الوزير، أنه يوجد في مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظرًا لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.​

عاصم الجزار وزير الإسكان المجلس التصديري للاستثمار العقارى تصدير العقار المصري

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