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​اليوم.. "مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات

01:27 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
​اليوم.. "مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تستأنف الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عضو تحالف ستار، اليوم الثلاثاء، رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بغانا، بمعدل رحلتين أسبوعيًّا اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري.

وأعلنت الشركة استئناف رحلاتها إلى كل من لاجوس وأبوجا بنيجيريا بمعدل 3 رحلات أسبوعيًّا لكل منهما اعتبارًا من الثلاثاء، في ضوء الخطة التي وضعتها لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وأضافت الشركة، أنه يمكن للركاب حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717، من أي محمول، أو 090070000، أو عن طريق موقعها الإلكتروني اضغط هنا.

شركة مصر للطيران الرحلات الجوية

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