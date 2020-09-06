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تكرس حقوق العمال.. القوى العاملة: "العمل اللبنانية" تلغي "نظام الكفالة"

10:09 ص الأحد 06 سبتمبر 2020
تكرس حقوق العمال.. القوى العاملة: "العمل اللبنانية" تلغي "نظام الكفالة"

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تقرير تلقاه عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، أن وزارة العمل اللبنانية أصدرت قرارا بإلغاء نظام الكفالة في بلادها.

وبحسب بيان اليوم، قالت الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي، إن وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين كتبت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، أنها "أصدرت عقد العمل الموحَّد، الذي يلغي نظام الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين المهاجرين".

وأضافت يمّين، أنها "أنهت مشروع إخضاع الخدمة المنزلية لقانون العمل، كي تنال هذه الفئة كل حقوقها التعاقدية وتستفيد من أوسع حماية إجتماعية".

محمد سعفان وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي إلغاء نظام الكفالة

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